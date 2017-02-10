РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Стартовала волонтерская программа «Ашхабад-2017»

CA-NEWS (TM) - В отеле «Спорт», входящем в структуру столичного Олимпийского городка, состоялось торжество по случаю начала волонтерской программы «Ашхабад-2017», в соответствии с которой в период 9 февраля – 10 марта будет проводиться регистрация волонтеров на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017, сообщает госинформагентство Туркменистана.

Студенты всех учебных учреждений смогут подавать свои анкеты на электронную регистрацию для вступления в ряды добровольных помощников на предстоящих в сентябре Играх.

В ходе мероприятия была отмечена значимость волонтёрской работы в проведении подобных масштабных событий, охарактеризованы основные направления подготовки волонтёров, осуществляемой в тесном сотрудничестве Исполкома Игр, Госкомитета по спорту и Министерства образования страны.

Как сообщалось, для отбора добровольных помощников к Азиаде было проведено множество конкурсов и тестов. Для будущих волонтёров были организованы курсы и семинары по изучению иностранных языков.

Для V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам потребуется 10 тысяч специально обученных, прошедших соответствующую тренинговую программу волонтёров.

В мероприятии также приняли участие представители Национального олимпийского комитета Туркменистана, руководители волонтёрских центров при вузах страны, студенческая молодёжь. Песенно-музыкальные и танцевальные выступления молодых артистов, номера в исполнении акробатической труппы «Галкыныш» придали праздничный настрой торжеству, организаторами которого выступили министерства образования, культуры и Исполком по подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×