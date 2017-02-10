Стартовала волонтерская программа «Ашхабад-2017»

CA-NEWS (TM) - В отеле «Спорт», входящем в структуру столичного Олимпийского городка, состоялось торжество по случаю начала волонтерской программы «Ашхабад-2017», в соответствии с которой в период 9 февраля – 10 марта будет проводиться регистрация волонтеров на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017, сообщает госинформагентство Туркменистана.

Студенты всех учебных учреждений смогут подавать свои анкеты на электронную регистрацию для вступления в ряды добровольных помощников на предстоящих в сентябре Играх.

В ходе мероприятия была отмечена значимость волонтёрской работы в проведении подобных масштабных событий, охарактеризованы основные направления подготовки волонтёров, осуществляемой в тесном сотрудничестве Исполкома Игр, Госкомитета по спорту и Министерства образования страны.

Как сообщалось, для отбора добровольных помощников к Азиаде было проведено множество конкурсов и тестов. Для будущих волонтёров были организованы курсы и семинары по изучению иностранных языков.

Для V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам потребуется 10 тысяч специально обученных, прошедших соответствующую тренинговую программу волонтёров.

В мероприятии также приняли участие представители Национального олимпийского комитета Туркменистана, руководители волонтёрских центров при вузах страны, студенческая молодёжь. Песенно-музыкальные и танцевальные выступления молодых артистов, номера в исполнении акробатической труппы «Галкыныш» придали праздничный настрой торжеству, организаторами которого выступили министерства образования, культуры и Исполком по подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.