Стартовала волонтерская программа «Ашхабад-2017»

- Туркменистан, общество
- 10:51, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - В отеле «Спорт», входящем в структуру столичного Олимпийского городка, состоялось торжество по случаю начала волонтерской программы «Ашхабад-2017», в соответствии с которой в период 9 февраля – 10 марта будет проводиться регистрация волонтеров на V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017, сообщает госинформагентство Туркменистана.
Студенты всех учебных учреждений смогут подавать свои анкеты на электронную регистрацию для вступления в ряды добровольных помощников на предстоящих в сентябре Играх.
В ходе мероприятия была отмечена значимость волонтёрской работы в проведении подобных масштабных событий, охарактеризованы основные направления подготовки волонтёров, осуществляемой в тесном сотрудничестве Исполкома Игр, Госкомитета по спорту и Министерства образования страны.
Как сообщалось, для отбора добровольных помощников к Азиаде было проведено множество конкурсов и тестов. Для будущих волонтёров были организованы курсы и семинары по изучению иностранных языков.
Для V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам потребуется 10 тысяч специально обученных, прошедших соответствующую тренинговую программу волонтёров.
В мероприятии также приняли участие представители Национального олимпийского комитета Туркменистана, руководители волонтёрских центров при вузах страны, студенческая молодёжь. Песенно-музыкальные и танцевальные выступления молодых артистов, номера в исполнении акробатической труппы «Галкыныш» придали праздничный настрой торжеству, организаторами которого выступили министерства образования, культуры и Исполком по подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
|кто есть кто
|Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
|Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
|Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)