Президент Узбекистана раскритиковал работу правоохранительных органов

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал методы работы органов внутренних дел на прошедшем, накануне, 9 февраля, в Ташкенте видеоселекторное совещании, сообщает УзА.

Мирзиёев обратил особое внимание на имеющиеся недостатки в деле раскрытия преступлений. В частности, не раскрыто каждое пятое преступление, связанное с кражей и мошенничеством.

Серьезные недостатки наблюдаются в уголовно-розыскной деятельности, в некоторых местах сотрудничество между правоохранительными органами не отвечает должным требованиям. Незадержание большинства находящихся в розыске лиц позволяет им продолжать свои преступные деяния, и это очень тревожный факт, отметил Мирзиёев.

Как отметил президент, в деятельности органов внутренних дел "все еще наблюдается негативная практика необоснованного продления, затягивания сроков по материалам, не требующим дополнительных следственных действий, а также допущения волокиты в отношении граждан".

Глава государства предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности. В эти дни прокуроры и начальники управлений внутренних дел будут выступать по местным телеканалам и предоставлять информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.

По данным, приведённым Мирзиёевым, в 2016 году из общего количества преступлений каждое шестое совершено женщинами, а учащимися академических лицеев и профессиональных колледжей было совершено более тысячи преступлений. Одной из главных причин такого отрицательного явления названы низкая посещаемость учащихся средних специальных учебных заведений, отсутствие действенной системы изучения и контроля показателей посещаемости.

Президент особо подчеркнул, что критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя, проблемы должны решаться не в кабинете, а среди народа.

Должностным лицам даны соответствующие поручения по созданию системы, при которой ни одно из обращений граждан не останется без внимания, усилению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел путем налаживания системы их отчетности перед общественностью.

Глава государства дал конкретные поручения должностным лицам по вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью.