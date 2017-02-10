В Эль-Кувейте прошёл узбекско-кувейтский бизнес-форум

- В Эль-Кувейте 8 февраля состоялся узбекско-кувейтский бизнес-форум, в работе которого приняла участие находящаяся в Кувейте с официальным визитом правительственная делегация Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД.

В своем выступлении на открытии форума министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отдельное внимание обратил на наличие огромных возможностей для дальнейшего и последовательного развития узбекско-кувейтских связей, активного использования незадействованного потенциала между государствами. Подчеркнуто, что торгово-экономическое и финансово-инвестиционное направления сотрудничества рассматриваются как наиболее приоритетные и перспективные в двусторонних отношениях с Кувейтом.

Выражена надежда, что по итогам бизнес-форума деловые круги Кувейта еще больше узнают об Узбекистане, его текущем социально-экономическом развитии и приоритетах на перспективу, а также о тех огромных возможностях для бизнеса, которые предлагает узбекская экономика.

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В работе бизнес-форума приняли участие члены Совета директоров ТПП Кувейта, представители ведущих кувейтских компаний, в том числе «KIPCO», «KAMCO», Кувейтской инвестиционной компании, Кувейтского инвестиционного агентства, компании «Thuwany Trading Company», банка «Burgan Bank» и других.