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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Казахстана ограничивают свободу слова в соцсетях - Amnesty International
CA-NEWS (KZ) - Международная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации со свободой слова в социальных сетях в Казахстане. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном 9 февраля.

В частности, в докладе утверждается, что власти Казахстана используют недавно принятые законы для ограничения или блокировки доступа к различным сайтам. С 2016 года все пользователи интернета в стране должны установить "сертификат национальной безопасности" – это позволяет властям контролировать получаемые по протоколам HTTPS данные, сообщает радио Озоди.

В докладе Amnesty также утверждается, что новые законы позволяют властям чаще заводить административные и уголовные дела на "инакомыслящих". Например, в ноябре 2016 года правозащитники Макс Бокаев и Талгат Аян были приговорены к пяти годам лишения свободы по обвинению в "возбуждении розни". Бокаев и Аян публиковали в соцсетях информацию о мирных антиправительственных протестах.

В организации считают, что подобные дела оказывают "сковывающий эффект" для свободы выражения мнений в Казахстане.

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