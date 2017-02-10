200 монгольских студентов будут учиться по стипендии правительства Венгрии

CA-NEWS (MNG) - Министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Жамьянсүрэнгийн Батсуурь и посол Венгрии Мадари Акош подписали документ о внесении изменений в программу сотрудничества, сообщает 9 февраля Монцамэ.

Согласно внесенным изменениям 200 гражданам Монголии предоставляется возможность учиться по стипендии правительства Венгрии по специальности в области сельского хозяйства, юстиции, экономики, гуманитарных и естественных наук, информатики, культуры и др.

Данный документ был парафирован 15 апреля 2015 года Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии и Министерством людских ресурсов Венгрии.