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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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200 монгольских студентов будут учиться по стипендии правительства Венгрии

CA-NEWS (MNG) - Министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Жамьянсүрэнгийн Батсуурь и посол Венгрии Мадари Акош подписали документ о внесении изменений в программу сотрудничества, сообщает 9 февраля Монцамэ.

Согласно внесенным изменениям 200 гражданам Монголии предоставляется возможность учиться по стипендии правительства Венгрии по специальности в области сельского хозяйства, юстиции, экономики, гуманитарных и естественных наук, информатики, культуры и др.

Данный документ был парафирован 15 апреля 2015 года Министерством образования, культуры, науки и спорта Монголии и Министерством людских ресурсов Венгрии.

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