Предоставление новых рабочих мест за пределами Улан-Батора поможет снизить уровень загрязнение воздуха

CA-NEWS (MNG) - Торговая палата Улан-Батора, созданная для поддержки развития столицы Монголии, улучшения сотрудничества между государством и частным сектором и защиты общих интересов бизнесменов, провела 8 февраля свое первое совещание, сообщает Монцамэ.

В ходе совещания участники обсудили и объединили свои мнения о мерах по снижению уровня загрязнения воздуха.

Мэр Сундуйн Батболд дал информацию о реализуемых столицей мерах и стратегиях в сфере борьбы со смогом. «80 процентов смога в столице скапливается от выбросов печей, используемых в юрточных кварталах. В то время загрязнение воздуха в крупных городах мира является результатом развития тяжелой промышленности. Для того, чтобы снизить выбросы нужно развивать экономику, так как занятость и увеличение доходов способствуют улучшению жизни и среды обитания человека. Как мэр я отдал три распоряжения, в которых определил зону населенного пункта столицы, установил зоны качества воздуха и ограничил миграцию в столицу. Кроме того, горожанам, получающим субсидии от государства, не будет предоставлен сырой уголь, а только улучшенное топливо. Для реализации этих целей очень важно участие хозяйственных единиц. Также мэрия работает над вопросом создания предприятий и заводов в сомонах аймака Тув, тем самым создать новые рабочие места с целью сокращения выбросов в атмосферу», - отметил мэр столицы.

Члены палаты также обменялись мнениями в относительно решений, принятых для снижения загрязнения воздуха и согласились с предложением о внедрении в общественный транспорт автобусов, работающих на сжиженном нефтяном газе, и обеспечении домохозяйств юрточных кварталов теплосберегающим оборудованием с тепловой отдачей 6-8 часов. Важную роль в этом также играет предоставление гражданам новых рабочих мест вокруг столицы, чтобы уменьшить быстрый рост населения столицы.

Ранее в Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В столице Монголии проживают около 1,3 млн. жителей. Каждую зиму, жители города Улан-Батор страдают от загрязнения воздуха, вызванного ростом жилых районов районов, где люди живут, не имея доступа к системе центрального отопления зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

В свою очередь, правительство Монголии приняло решение о предоставлении бесплатной электроэнергии для жителей жилых районов Улан-Батора.