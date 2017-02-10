Туркменистан готовится к выборам президента

CA-NEWS (TM) - Граждане Туркменистана в воскресенье, 12 февраля будут выбирать президента страны. Выборы станут первыми с момента внесения изменений в Конституцию.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Досрочное голосование на выборах президента Туркменистана началось в четверг, 2 февраля для граждан республики, находящихся за ее пределами. Оно продлится до 11 февраля.

Как отмечается в постановлении Центризбиркома страны, согласно статье 73 Избирательного кодекса Туркменистана, избиратель, не имеющий возможности находиться в день выборов по месту своего жительства, вправе досрочно проголосовать на избирательном участке. Досрочное голосование будет проводиться ежедневно с 08:00 до 18:00 часов местного времени.

На выборах будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 - при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

Ранее, 17 января завершилась регистрация кандидатов на пост президента Туркменистана. На предстоящие 12 февраля выборы главы государства официальную регистрацию получили 9 кандидатов.

В числе кандидатов: от Демократической партии – действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Рысгал» Бекмырат Аталыев и от Аграрной партии – председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Помимо партий, кандидатов в президенты выдвинули инициативные группы граждан. Это заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, гендиректор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Согласно Избирательному кодексу, Центризбирком Туркменистана не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит итоги выборов, составляет протокол и оглашает результаты.

Избранным президентом Туркменистана считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Всего на президентских выборах будут открыты 2578 избирательных участков по всей стране.

Наблюдение осуществляют Миссия наблюдателей от СНГ и 3223 национальных наблюдателя, которые представляют туркменские политические партии, общественные объединения и кандидатов в президенты. Также в Ашхабад прибыли представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В свою очередь, международная правозащитная организация «Хюман Райтс Уотч» (HRW) в своем заявлении, распространенном накануне президентских выборов в Туркменистане, ставит под вопрос саму возможность проведения свободных и справедливых выборов в стране.