Президент Туркменистана совершил прогулку на коне Байрамхан

- Туркменистан, политика
- 12:12, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в крытом манеже Ахалтекинского конного комплекса совершил прогулку на коне Байрамхан, сообщает в среду пресс-служба туркменского лидера.
В первые дни 2017 года, провозглашенного в стране Годом здоровья и воодушевленности, в этом конном комплексе родился жеребёнок, которому президент Туркменистана дал имя Рухубелент. Сегодня малышу уже месяц, он заметно подрос, отлично себя чувствует, судя по тому как он весело скачет и прыгает в конюшне.
Следуя древнему обычаю туркмен, глава государства повязал на шею жеребенка оберег-аладжа и выразил уверенность, что Рухубелент займет достойное место в туркменском конном спорте и внесет свой вклад в приумножение мировой славы ахалтекинской породы.
Как отмечает Бердымухамедов, «райские» кони являются для нас бесценным достоянием, не имеющим эквивалента в мире.
Ранее, по инициативе главы Туркменистана конный спорт – конкур – был внесен и в программу «Азиады-2017».