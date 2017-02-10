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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Монголии сообщил о ходе переговоров с МВФ

CA-NEWS (MNG) - Министерство финансов Монголии сообщило, что переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ) проходят эффективно в атмосфере открытости, сообщает Монцамэ.

На следующей неделе Минфин представит более подробную информацию о ходе и результатах переговоров.

На данный момент группа специалистов МВФ, работающая в Монголии, проводит переговоры с правительством страны о предоставляемых Монголии рекомендациях.

В последний раз, т.е. 1 апреля 2009 года Монголия в течении шести месяцев реализовала программу «Стенд-бай», получив $240.9 млн. в кредит. На этот раз, как отмечают специалисты, по линии программы МВФ «Сэнд-бай» страна собирается получить в 20 раз больше капитала, чтобы восстановить свою экономику.

Напомним, монгольские власти подали запрос о финансовой помощи со стороны МВФ в поддержку их экономической программы.

Резкое падение валюты и экономический кризис в стране начались спустя шесть недель после прихода Монгольской партии к власти. Усложняет ситуацию снижение интереса со стороны иностранцев, напуганных законами об инвестициях и непоследовательной политикой.

При этом у страны многомиллиардные долги. В общей сложности Монголия имеет около $5 млрд государственного долга. Правительство ранее заявляло о планах выплатить $500 млн в 2018 году, а остальные — в 2022 году. Около $580 млн долга намерен выплатить Банк развития Монголии в 2017 году.

Резервы Монголии сокращаются. По данным, опубликованным Центральным банком, они оцениваются в $1,3 млрд. Сумма снизилась на 23,1% по сравнению с 2015 годом, после того как предыдущее правительство увеличило расходы в преддверии выборов.

Монгольская народная партия обещала избирателям, что будет добиваться сокращения государственного долга Монголии, который достигнет 78% ВВП уже в этом году. Теперь в планах правительства не допустить дефолт. Премьер-министр Монголии Эрдэнэбат Жаргалтулга уже представил план по восстановлению экономики, который включает в себя сокращение заработной платы, уменьшении задолженности и развитие совета по привлечению иностранных инвестиций.

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