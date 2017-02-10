Полиция Петербурга ответит за смерть узбекского мигранта в камере

- Смерть мигранта из Узбекистана в камере обернулась для полиции Пушкинского района Петербурга уголовным делом.

Одна из причин смерти мужчины в комнате содержания задержанных в Петербурге в январе текущего года – недобросовестное отношение полицейских к своим служебным обязанностям. Такое мнение 9 февраля высказала прокуратура города.

Как сообщила пресс-служба горпрокуратуры на своем сайте, ведомство усмотрело признаки состава преступления в действиях сотрудников Пушкинского ОМВД, в отделе которого погиб задержанный.

По версии следствия, 27 января приезжего из Узбекистана, которого задержали за нарушение миграционного законодательства, до смерти забил сокамерник. В надзорном органе сочли, что случившееся стало результатом ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции. 6 февраля следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Расследование контролирует прокуратура Пушкинского района Петербурга.

0 0 0 ВКонтакте 0 Поделиться Комментарии 167 Просмотры