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  10 февраля 2017
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Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ и диалога с народом 10 февраля прибыл в Сурхандарьинскую область, сообщает УзА.

В ходе поездки президента Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область предусмотрено ознакомление с исполнением задач, намеченных в предвыборной программе главы нашего государства по социально-экономическому развитию области, осуществляемой в городах и районах созидательной работой.

Напомним, что такие крупные предприятия, как Тупалангская ГЭС, Джаркурганский нефтеперерабатывающий завод, акционерные общества “Шаргун кумир”, “Хужаикон туз”, горно-обогатительный комплекс “Хонжиза”, играют ведущую роль в промышленности области.

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом региональном продукте составляет 75,3%. Более 80% занятого населения области трудится в этой сфере. Рост в 2016 году объема валового регионального продукта в Сурхандарье отмечен на 8 процентов.

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