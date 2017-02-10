Парламент Монголии одобрил проект кредитного соглашения с Индией на сумму $1 млрд

CA-NEWS (MNG) - На заседании Постоянного комитета парламента Монголии по экономическим вопросам был рассмотрен проект Генерального соглашения о предоставлении кредита на сумму $1 млрд., заключаемого между правительством Монголии и Экспортно-Импортным банком Индии, сообщает в четверг Монцамэ.

Сообщение о проекте Генерального кредитного соглашения сделал министр иностранных дел Ц.Мунх-Оргил и отметил, что согласно решению правительства от 17-го августа 2016 года с индийской стороной была достигнута договоренность о дополнительном включении в генеральное кредитное соглашение положение о «...проектах развития промышленности, железной дороги, инфраструктуры, сельского хозяйства и других отраслей...», а также согласованы все условия Генерального кредитного соглашения, заключаемого между правительствами двух стран. Он также сказал, что правительство Монголии разработает проекты работ и представит Экспортно-Импортному банку Индии.

На заседании посткомитета парламента Монгоии большинством голосов был одобрен проект Генерального кредитного соглашения на сумму $1 млрд., заключаемого между правительствами Монголии и Индии.