РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Цены на недвижимость в Казахстане осталиcь без изменения
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане рост числа сделок снедвижимостью в 2016 году составил 15% против 5% в 2015, об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства Ranking.kz.

Как сообщается, за 2016 год казахстанцы заключили более 190 тысяч сделок по купле-продаже квартир и домов. По сравнению с 2015 годом число сделок выросло сразу на 15%, или на 24 тысячи единиц.

"Рост активности в секторе в 2016 году значительно превышает темп в 2015 году. Тогда на рынке жилья было произведено на 5% или на 8 тысяч единиц больше сделок, чем годом ранее. Примечательно, что увеличению сделок по купле-продаже жилья не мешает сокращение реальных доходов казахстанцев в 2016 году, зафиксированное впервые за последние шесть лет. Падение составило почти 5%", – говорят эксперты.

При этом, по данным сайта Крыша.kz, в Казахстане продолжается снижение цен на недвижимость.

Так, в Астане в январе квадратный метр жилья оценивается в среднем в $1033, что на $16.8, или 1.6 %, меньше, чем в декабре. В Алматы также наблюдается отрицательная динамика. За последний месяц индекс снизился на 2 % и составляет в среднем $1115. Это на $23 меньше, чем в декабре.

За полгода (по сравнению с августом 2016-го) цены просели на 3.2 и 4.7 %, снизившись на $34.6 в Астане и на $55.2 в Алматы.

Годовая динамика в мегаполисах демонстрирует в среднем 18%-е снижение. По сравнению с январём прошлого года индекс в Астане стал ниже на 19.5 %, или $250.4. В Алматы за 12 месяцев цены предложений потеряли около 17 %, или $233.2 с квадратного метра.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шакирова Гульмира Абидиновна
директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения
Туменбаев Жолдошбай Шарапович
руководитель проекта "Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению на юге КР", заместитель председателя ОС при МОиН КР
Кадыркулов Искендер Анарбекович
генеральный директор ОАО «Северэлектро»
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×