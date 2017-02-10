Цены на недвижимость в Казахстане осталиcь без изменения

- В Казахстане рост числа сделок снедвижимостью в 2016 году составил 15% против 5% в 2015, об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства Ranking.kz.

Как сообщается, за 2016 год казахстанцы заключили более 190 тысяч сделок по купле-продаже квартир и домов. По сравнению с 2015 годом число сделок выросло сразу на 15%, или на 24 тысячи единиц.

"Рост активности в секторе в 2016 году значительно превышает темп в 2015 году. Тогда на рынке жилья было произведено на 5% или на 8 тысяч единиц больше сделок, чем годом ранее. Примечательно, что увеличению сделок по купле-продаже жилья не мешает сокращение реальных доходов казахстанцев в 2016 году, зафиксированное впервые за последние шесть лет. Падение составило почти 5%", – говорят эксперты.

При этом, по данным сайта Крыша.kz, в Казахстане продолжается снижение цен на недвижимость.

Так, в Астане в январе квадратный метр жилья оценивается в среднем в $1033, что на $16.8, или 1.6 %, меньше, чем в декабре. В Алматы также наблюдается отрицательная динамика. За последний месяц индекс снизился на 2 % и составляет в среднем $1115. Это на $23 меньше, чем в декабре.

За полгода (по сравнению с августом 2016-го) цены просели на 3.2 и 4.7 %, снизившись на $34.6 в Астане и на $55.2 в Алматы.

Годовая динамика в мегаполисах демонстрирует в среднем 18%-е снижение. По сравнению с январём прошлого года индекс в Астане стал ниже на 19.5 %, или $250.4. В Алматы за 12 месяцев цены предложений потеряли около 17 %, или $233.2 с квадратного метра.