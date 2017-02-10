Бывший премьер-министр Афганистана Хекматияр вернется на родину

Лидер афганской партии «Хезб-э-Ислами» Гульбеддин Хекматияр вернется на родину в течение ближайших трех недель, сообщил агентству «Анадолу» представитель партии Хашматуллах Эршад.

По его словам, через неделю после возвращения в Афганистан Хекматияр направится в Кабул.

Хекматияр - афганский полевой командир, премьер-министр Афганистана (в 1993—1994 годах и 1996 году).

До приезда в столицу политик будет находиться в одной из близлежащих к Кабулу провинций Афганистана. В столице будет организована официальная церемония его встречи. Охрана лидера «Хезб-э-Ислами» будет состоять из 500 человек.

«Ни Хекматияр, ни члены «Хизб-э-Ислами» в целом не требуют и не потребуют от правительства каких-либо должностей. Наша партия готова внести вклад в обеспечение безопасности в Афганистане», - отметил Эршад.

В свою очередь, специальный представитель Хекматияра Керим Амин сообщил, что в тюрьмах Афганистана находится около 2600 сторонников «Хизб-э-Ислами», 100 из которых по договоренности с властями выйдут на свободу уже в ближайшие дни.

Справка: В январе 1994 года в альянсе с генералом Абдул-Рашидом Дустумом Хекматияр начал военное противоборство с Ахмад Шахом Масудом за контроль над Кабулом.

В середине 1990-х годов Хекматияру пришлось спасаться бегством. Он был вынужден искать убежище в Иране. После того как США свергли «Талибан» в 2001 году, они исключили Хекматияра из состава нового афганского правительства. Впоследствии, по мере того как Хекматияр начал высказываться в поддержку «Талибана» и «Аль-Каиды», он был выслан Ираном и чуть не был убит в ходе авианалёта США.

В 2003 году был объявлен США террористом и внесён в «чёрный список» ООН наряду с муллой Омаром и бен Ладеном. Однако многие близкие советники Хекматияра вошли в состав коалиционного правительства Хамида Карзая.

В сентябре 2016 года власти Афганистана подписали мирное соглашение с Хекматияром. Соглашение предусматривает амнистию в отношении Хекматияра и освобождение из тюрьмы некоторых его сторонников. «Хезб-э-Ислами», в свою очередь, согласилось следовать конституционным нормам и расформировать свое боевое крыло, которое считалось вторым по величине неправительственным военизированным формированием после движения «Талибан». Однако сотни жителей Кабула, узнав об этом соглашении, вышли на улицы в знак протеста. Они кричали: «Мы не забудем мясника Кабула», имея в виду обстрелы Кабула силами Хекматияра, в начале 1990-х годов, в результате чего большая часть Кабула была разрушена и тысячи человек погибли.

В январе 2017 года ООН отменила санкции в отношении него, власти Афганистана попросили об этом организацию в рамках соглашения, заключенного с Хекматияром и его вооруженной группировкой в сентябре. Соглашение предусматривает амнистию в отношении него в обмен на поддержку афганской конституции и обещание расформировать боевое крыло своей организации. Местонахождение Хекматияра неизвестно. Он не присутствовал при подписании соглашения с правительством в Кабуле. По решению Совбеза ООН его активы разморожены и ограничения на передвижения сняты.