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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия пытается легитимировать «Талибан», - командующий силами США в Афганистане
CA-NEWS (CA) - николсонРоссия пытается легитимировать «Талибан» с целью подорвать позиции США и НАТО, заявил командующий силами США в Афганистане.

«Российское вмешательство в этом году стало более сложным, – отметил генерал Джон Николсон, выступая в Сенатском комитете по вооруженным силам. – Во-первых, она начала публично легитимировать “Талибан”. Они продвигают концепцию о том, что талибы сражаются с “Исламским государством”, а афганское правительство – нет, и следовательно, группировка может распространиться дальше в регионе. Это ложная концепция».

«Я считаю, что цель этих усилий – подорвать позиции США и НАТО», – добавил он позже.

Николсон рассказал сенаторам о текущей ситуации в Афганистане, которую он назвал тупиковой. По его словам, чтобы сдвинуться с мертвой точки, необходимо несколько тысяч дополнительных военнослужащих.

По словам Николсона, проблем стране добавляют действия внешних игроков – таких, как Пакистан, Иран и Россия.

Он заявил, что российское вмешательство в Афганистане началось в 2016 году и продолжает усиливаться.

В дополнение к утверждениям, что «Талибан» сражается с афганским подразделением «Исламского государства», Россия организовала серию встреч для обсуждения будущего Афганистана, но не пригласив на них афганское правительство, отмечает "Голос Америки".

«Афганистан пытается работать со всеми своими соседями и всеми заинтересованными сторонами, – сказал он. – Они донесли это до России. И мы считаем, что мирным процессом в Афганистане должны руководить сами афганцы».

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