РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Швеции покончили с собой трое несовершеннолетних афганских беженцев
CA-NEWS (CA) - За последние две недели в Швеции резко участилось число случаев самоубийств и попыток суицида среди беженцев из Афганистана. В различных частях страны были зарегистрированы 7 подобных попыток, 3 из которых привели к смерти.

Погибшими были несовершеннолетние афганцы, прибывшие в страну без сопровождения родственников. С высокой вероятностью свести счёты с жизнью подростков побудил страх депортации.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Шведское миграционное управление признало ряд районов Афганистана, несмотря на общее ухудшение ситуации в стране, достаточно благополучным для возвращения мигрантов.

Публикация данного отчёта упростила возможности депортации афганских беженцев и, соответственно, послужила поводом для серьёзной тревоги в рядах выходцев из ИРА, надеющихся получить в Швеции постоянное пристанище.

В настоящее время миграционное управление подчёркивают, что несовершеннолетние беженцы не будут подлежать депортации, если на родине у них нет родственников или тех, кто мог бы взять над ними опеку. Тем не менее, благотворительные организации, оказывающие содействие беженцам, не считают эти ограничения удовлетворительными для решения проблемы.

«Мы крайне опечалены и желаем, чтобы шведское правительство предприняло какие-либо шаги в связи с этой ситуацией», – цитирует слова работницы НКО Махбубы Махдади информационное агентство «Франс Пресс».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
советник председателя Национального банка КР
Айдаркулов Мелис Калданбекович
эксперт отдела информационной политики Аппарата Президента КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×