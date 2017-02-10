В Швеции покончили с собой трое несовершеннолетних афганских беженцев

- За последние две недели в Швеции резко участилось число случаев самоубийств и попыток суицида среди беженцев из Афганистана. В различных частях страны были зарегистрированы 7 подобных попыток, 3 из которых привели к смерти.

Погибшими были несовершеннолетние афганцы, прибывшие в страну без сопровождения родственников. С высокой вероятностью свести счёты с жизнью подростков побудил страх депортации.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Шведское миграционное управление признало ряд районов Афганистана, несмотря на общее ухудшение ситуации в стране, достаточно благополучным для возвращения мигрантов.

Публикация данного отчёта упростила возможности депортации афганских беженцев и, соответственно, послужила поводом для серьёзной тревоги в рядах выходцев из ИРА, надеющихся получить в Швеции постоянное пристанище.

В настоящее время миграционное управление подчёркивают, что несовершеннолетние беженцы не будут подлежать депортации, если на родине у них нет родственников или тех, кто мог бы взять над ними опеку. Тем не менее, благотворительные организации, оказывающие содействие беженцам, не считают эти ограничения удовлетворительными для решения проблемы.

«Мы крайне опечалены и желаем, чтобы шведское правительство предприняло какие-либо шаги в связи с этой ситуацией», – цитирует слова работницы НКО Махбубы Махдади информационное агентство «Франс Пресс».