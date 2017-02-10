В Жамбылской области в ДТП попал КамАЗ с военными, 19 пострадавших
- Казахстан, происшествия
- 14:09, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (KZ) - КамАЗ с военнослужащими попал в ДТП на трассе в Жамбылской области, сообщает Tengrinews.kz.
По предварительным данным, десятки пострадавших. Их госпитализировали в разные больницы. Пока официальных сообщений от местных правоохранительных органов не поступало.
Информация дополняется.
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