В Жамбылской области в ДТП попал КамАЗ с военными, 19 пострадавших

- КамАЗ с военнослужащими попал в ДТП на трассе в Жамбылской области, сообщает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, десятки пострадавших. Их госпитализировали в разные больницы. Пока официальных сообщений от местных правоохранительных органов не поступало.

Информация дополняется.



