Впервые за 20 лет театр имени Бабура в Оше поедет на гастроли в Узбекистан
- Узбекистан, общество
- 14:29, 10 февраля 2017
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- Обновлено: 14:37, 10 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - Деятели культуры Кыргызстана впервые за последние 20 лет совершат недельный тур по Узбекистану. Артисты ошского театра имени Бабура 10 февраля направились в города Андижан, Наманган и Фергану, где представят зрителям спектакль «Айкол Манас».
Директор театр Набижан Мамажанов сообщил, что в группе всего 46 актеров. Все расходы на театральный тур покроет узбекская сторона, передает centralasian.org.
Напомним, отношения Кыргызстана и Узбекистана начали налаживаться с осени 2016 года. Правительственная делегация побывала с визитом в Узбекистан, и через некоторое время Кыргызстан принял узбекскую делегацию.
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