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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Состоялся первый за 25 лет рейс из Душанбе в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Самолет авиакомпании «Сомон Эйр» вылетел 10 февраля из международного аэропорта Душанбе в Ташкент. Возобновлено авиасообщение между столицами двух соседних стран, прекращенное четверть века назад.

Регистрация на рейс Душанбе-Ташкент началась в 7.30 по местному времени и первой ее прошла 57-летняя Джамиля Назарова, узбечка, проживающая в Таджикистане. Она рассказала, что впервые за последние 25 лет она совершает поездку к родственникам в Ташкент воздушным путем и уже через 45 минут окажется в их объятиях.

Томас Халлам, генеральный директор авиакомпании “Сомон Эйр” в беседе с журналистами сказал, что этот рейс в Ташкент – экспериментальный и технический, регулярные полеты между столицами начнутся 20 февраля. На вопрос о недовольстве пассажиров по поводу дороговизны авиабилетов на этот рейс он ответил, что сегодня в Ташкенте во встрече представителей авиакомпании и международного аэропорта Душанбе с узбекскими коллегами будет обсуждена и эта проблема.

"В Ташкенте мы обсудим вопрос частоты полетов, а также осуществления полетов в Душанбе со стороны узбекского авиаперевозчика", - сообщил Томас Халлам. Кроме того, по его словам, стороны обсудят вопрос возобновления полетов между другими городами Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, авиакомпания "Сомон Эйр" 1 февраля сообщила о начале продажи билетов по маршруту Душанбе-Ташкент. В пресс-релизе компании было сказано, что "Сомон Эйр" намерена летать до окончания зимнего сезона раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне же ожидается увеличение частоты рейсов до двух в неделю – по понедельникам и четвергам, передает centralasian.org.

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