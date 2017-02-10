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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Редактор казахстанской газеты подозревается в отмывании денег экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова
CA-NEWS (KZ) - Исолняющего обязанности главного редактора газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая подозревают в отмывании денег экс-главы БТА-Банка Мухтара Аблязова, сообщают казахстанские сми. Сегодня в алматинском офисе редакции и квартире Мамая прошел обыск.

Мать Жанболата Мамая рассказала, что с обыском к ним домой сегодня рано утром явилась группа, представившаяся «сотрудниками финпола». Они провели обыск в квартире, тщательно досмотрев комнату Мамая, по завершении увели его с собой, сказала она.

Сегодня утром журналист «Саяси калам. Трибуна» Инга Иманбай написала в Facebook’e, что с обыском пришли и в редакцию. Номера Мамая и Иманбай с утра не отвечают. На опубликованной на странице Иманбай в Facebook’e видеозаписи виден человек, представляющийся следователем следственно-оперативной группы.

В пресс-службе Национального бюро сообщили, что Мамай подозревается в причастности к предположительному «отмыванию части похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам. Трибуна».

"В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане – Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна", – говорится в сообщении. В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.

По данным фонда "Адил соз", связаться с Мамаем и сотрудниками редакции не удается, их телефоны отключены, пишет Sputnik-Казахастан.

С февраля 2002 года Аблязов находился в Казахстане под подпиской о невыезде, в марте арестован за создание преступной группы, незаконную предпринимательскую деятельность и злоупотребление служебным положением, а летом осужден к 6 годам лишения свободы. В апреле 2003 года был помилован президентом и уехал в Россию, но в 2005 году вернулся.

Ранее Генпроркуратура РК распространила официальное заявление, в котором сообщала, что за совершение многочисленных преступлений Аблязов и его сообщники преследуются не только Казахстаном и Российской Федерацией, но и рядом европейских государств, в том числе Украиной и Швейцарией, а в Великобритании он осужден на 22 месяца лишения свободы.

В ведомстве также отмечали, что казахстанскими правоохранительными органами Аблязов обвиняется в растрате и хищении имущества, легализации преступных доходов, незаконном использовании денежных средств банка, злоупотреблении полномочиями, создании и руководстве ОПГ. Аблязов и его сообщники похитили свыше 7,5 миллиарда долларов. Уголовное дело по обвинению Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике. Каждый эпизод этого дела содержит сведения о хищении либо отмывании денег на сотни миллиардов тенге.

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