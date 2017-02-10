Президент США готовится объявить «феноменальное» решение о налогах

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп готовится в ближайшие несколько недель объявить о самой масштабной налоговой реформе со времен президентства Рональда Рейгана, сообщил Белый дом в четверг, отправив в рост фондовый и валютный рынки, рассчитывающие на ослабление налогового бремени для компаний, передает Reuters.

На встрече с главами авиакомпаний Трамп пообещал представить "феноменальное" изменение налоговой системы, но не рассказал, в чем именно оно будет заключаться, отметив лишь, что речь в том числе будет идти о снижении налогов для бизнеса.

"Все идёт хорошо. Мы серьезно опережаем график, - сказал президент. - Мы собираемся объявить о чем-то, как я думаю, в течение следующих двух-трех недель, что будет феноменальным с точки зрения налогов и развития авиационной инфраструктуры".

Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал журналистам, что Трамп представит детальный план изменения налоговой системы, включая сокращение налогов для физических лиц и компаний.

Фондовый и валютный рынки отреагировали на комментарии Трампа ростом - индексы Уолл-стрит поднялись до рекордных максимумов, а доллар вырос к иене до полуторанедельного пика.