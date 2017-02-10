На востоке Китая на химзаводе произошел взрыв (фото)
- Азия и мир, происшествия
- 15:01, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - На химзаводе «Хэнсин» города Тунлин пров. Аньхой (Восточный Китай) в 22:50 по местному времени произошел взрыв козла, в результате чего два человека получили ранения, сообщает Синьхуа.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Как сообщило городское управление общественной безопасности, на место происшествия выехали сотрудники полиции, органов по контролю за безопасностью на производстве и медики.
По итогам предварительного расследования, взрыв вызван возгоранием жидкого топлива, выброса химически опасных веществ не было, сообщил глава вышеупомянутого управления Цзоу Хэ.
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