На востоке Китая на химзаводе произошел взрыв (фото)

CA-NEWS (CA) - На химзаводе «Хэнсин» города Тунлин пров. Аньхой (Восточный Китай) в 22:50 по местному времени произошел взрыв козла, в результате чего два человека получили ранения, сообщает Синьхуа.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Как сообщило городское управление общественной безопасности, на место происшествия выехали сотрудники полиции, органов по контролю за безопасностью на производстве и медики.

По итогам предварительного расследования, взрыв вызван возгоранием жидкого топлива, выброса химически опасных веществ не было, сообщил глава вышеупомянутого управления Цзоу Хэ.