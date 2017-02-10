Рахмон поручил строить противолавинные галереи на опасных участках

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня заседание Государственной Комиссии правительства РТ по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба главы государства..

Как сообщается, в начале заседания президент выразил сожаление ростом чрезвычайных ситуаций природного характера за последние 5 лет, ставшими причиной гибели людей.

Ликвидацию последствий стихийных бедствий, предотвращение ЧС, причиняющих ущерб экономике страны, всемерную поддержку пострадавших от бедствий людей, глава государства назвал одной из основных направлений политики государства.

Премьер-министр, первый заместитель председателя Госкомиссии по стихийным бедствиям правительства РТ Кохир Расулзода выступил с отчетом о мерах по ликвидации последствий последней стихии.

Было отмечено, что в результате схода снежных лавин и снегопада в горной местности и на главных автотрассах страны ситуация осложнилась, есть жертвы, экономика понесла значительный ущерб.

Также президенту о ходе ликвидации последствий стихийных бедствий отчитались другие ответственные лица, после чего, в своем выступлении Эмомали Рахмон поручил принять меры по ликвидации последствий стихии в кратчайшие сроки и по строительству противолавинных сооружений на горных автодорогах.

Также поручено оказать всестороннюю поддержку пострадавшему населению, особенно семьям, близкие которых погибли во время стихии.

Руководство ответственных министерств и ведомств, президент обязал решить вопросы о переселении населения с опасных участков на безопасные места, привлечь международных партнеров к ликвидации пос