Рахмон поручил строить противолавинные галереи на опасных участках

- Таджикистан, политика
- 15:51, 10 февраля 2017
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Как сообщается, в начале заседания президент выразил сожаление ростом чрезвычайных ситуаций природного характера за последние 5 лет, ставшими причиной гибели людей.
Ликвидацию последствий стихийных бедствий, предотвращение ЧС, причиняющих ущерб экономике страны, всемерную поддержку пострадавших от бедствий людей, глава государства назвал одной из основных направлений политики государства.
Премьер-министр, первый заместитель председателя Госкомиссии по стихийным бедствиям правительства РТ Кохир Расулзода выступил с отчетом о мерах по ликвидации последствий последней стихии.
Было отмечено, что в результате схода снежных лавин и снегопада в горной местности и на главных автотрассах страны ситуация осложнилась, есть жертвы, экономика понесла значительный ущерб.
Также президенту о ходе ликвидации последствий стихийных бедствий отчитались другие ответственные лица, после чего, в своем выступлении Эмомали Рахмон поручил принять меры по ликвидации последствий стихии в кратчайшие сроки и по строительству противолавинных сооружений на горных автодорогах.
Также поручено оказать всестороннюю поддержку пострадавшему населению, особенно семьям, близкие которых погибли во время стихии.
Руководство ответственных министерств и ведомств, президент обязал решить вопросы о переселении населения с опасных участков на безопасные места, привлечь международных партнеров к ликвидации пос