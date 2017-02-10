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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Мастера из Узбекистана и Казахстана примут участие в фестивале керамики в Томске
CA-NEWS (UZ) - Более 100 мастеров из России, Узбекистана, Грузии и Казахстана примут участие в Сибирском фестивале керамики, который откроется сегодня, 10 февраля, в томском музее славянской мифологии. На выставке будут представлены около 500 работ, также планируются мастер-классы по лепке, конкурсы и этно-дефиле, сообщает в понедельник пресс-служба Томского департамента по культуре и туризму.

Уточняется, что открытие XII Сибирского фестиваля керамики с международным участием состоится 10 февраля в Первом музее славянской мифологии. Организаторами выступают музей и департамент по культуре и туризму Томской области.

"Более 100 мастеров из Узбекистана, Грузии, Казахстана и регионов России представят около 500 работ, выполненных в разнообразных техниках. Среди участников – члены Союза художников России и лауреаты всероссийских и международных конкурсов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на открытии фестиваля пройдут шоу "Битва гончаров", этно-дефиле в украшениях из керамики и фотосессия.

Добавляется, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от ведущих мастеров-керамистов Сибири, мастер-шоу по гончарному искусству, тематические экскурсии. Закрытие фестиваля запланировано на 19 марта.

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