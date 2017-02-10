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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Стена на границе Мексики и США будет стоить $21,6 млрд

CA-NEWS (CA) - Стена на границе с Мексикой, которую намерен построить президент США Дональд Трампа, обойдётся в $21,6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что цифра в $21,6 млрд намного выше, чем все, которые назывались до сих пор. Так, Дональд Трамп во время предвыборной кампании говорил о $12 млрд; в конгрессе стену оценивали в $15 млрд.

По сообщению, предполагаемое сооружение будет представлять собой 2000 км систему стен и заборов.

Также сообщается, что стена будет иметь длину в две тысячи километров, а её сооружение планируется завершить в конце 2020 года.

В Белом доме этот план комментировать отказались, сославшись на то, что сам президент его пока не видел. Тем не менее, сообщается, что администрация рассчитывает получить одобрение конгресса уже этой весной и начать строительство осенью.

11 января президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что страна начнёт строить стену на границе с Мексикой. При этом он отметил, что именно Мексика заплатит за эту стену.

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