Назарбаев подписал закон о судебно-экспертной деятельности

- Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности", направленный на дальнейшее совершенствование судебной экспертизы, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме этого Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности". Он направлен на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом "О судебно-экспертной деятельности".

Законопроект "О судебно-экспертной деятельности в РК" был направлен на развитие института негосударственной экспертной деятельности. Документ предусматривал централизацию экспертных функций в одном государственном органе посредством передачи из Министерства здравоохранения в Министерство юстиции функций по проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз, существенное расширение задач судебно-экспертной деятельности, развитие института частных судебных экспертов, а также создание Палаты судебных экспертов.