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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев подписал закон о судебно-экспертной деятельности
CA-NEWS (KZ) - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О судебно-экспертной деятельности", направленный на дальнейшее совершенствование судебной экспертизы, сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме этого Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности". Он направлен на приведение законодательства страны в соответствие с новым законом "О судебно-экспертной деятельности".

Законопроект "О судебно-экспертной деятельности в РК" был направлен на развитие института негосударственной экспертной деятельности. Документ предусматривал централизацию экспертных функций в одном государственном органе посредством передачи из Министерства здравоохранения в Министерство юстиции функций по проведению судебно-медицинской, судебно-наркологической и судебно-психиатрической экспертиз, существенное расширение задач судебно-экспертной деятельности, развитие института частных судебных экспертов, а также создание Палаты судебных экспертов.

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Комментарии (1)
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minimisery
17:44, 10 февраля 2017
централизация экспертных функций в одном месте позволит более эффективно работать данной деятельности
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
советник председателя Национального банка КР
Айдаркулов Мелис Калданбекович
эксперт отдела информационной политики Аппарата Президента КР
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