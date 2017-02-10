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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Режимы стран Центральной Азии приветствуют эру нового президента США Дональда Трампа, - Foreign Policy

CA-NEWS (TM) - «Америка прежде всего» внешняя политика президента США Дональда Трампа, который отошел в сторону от традиционной политики, как права человека и демократия, и говорит об убийстве джихадистов, встревожило традиционных союзников США по всему миру. Но для режимов Центральной Азии новая политика США в сфере международных отношений принимается с хорошим оптимизмом, говорится в статье американского журнала Foreign Policy.

Пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - традиционно находятся на периферии американской внешней политики, которая традиционно больше обращена на настраивание России и Китая друг против друга. За исключением всплеска во время войны в Афганистане. Унылые записи о правах человека ограничивают отношения региона с Вашингтоном в транзакционных делах, касающихся таких вопросов, как обеспечение энергетической безопасности, отмечает издание.

Но игнорирование администрацией Трампа прав человека, одержимость борьбы с «Исламским государством» и призывам к улучшению связей с Москвой, в том числе к потенциальному снятию экономических санкций для режимов Центральной Азии стало козырной эрой.

«Во многих отношениях это будет музыка для их ушей. Трамп не будет привязываться к чувствительным вопросам. Он будет более прагматичным», - говорит Люк Коффи, директор Центра иностранных политических исследований в The Heritage Foundation.

Фокус Трампа на борьбу с террористами является одним из основных возможностей для правительств стран Центральной Азии, чтобы привлечь внимание Вашингтона. В течение десяти лет после распада Советского Союза, США были сосредоточены на развитии энергетики, безопасности, прав человека в Центральной Азии. Все изменилось в 2001 году, когда США решили военными усилиями помочь Афганистану. Соединенные Штаты поддерживали военную базу в Кыргызстане, а другую в Узбекистане. Но обе базы были позже закрыты, а с ними внимание США в регионе.

«Заявление Трампа о необходимости сосредоточиться на борьбе с терроризмом это, конечно, весьма обнадеживающий сигнал для стран Центральной Азии», - говорит Ерлан Карин, директор Казахстанского института стратегических исследований. По его словам, это основная область, где США и местные интересы совпадают. «Страны Центральной Азии приветствуют лозунги основных геополитических игроков по борьбе с терроризмом», - сказал Карин.

Угроза исламистского экстремизма уже давно является предметом обеспокоенности правительств стран Центральной Азии, и многие из этих стран пережили теракты. Прямо сейчас, самые большие опасения представляют ухудшение ситуации в Афганистане и перспектива наплыва иностранных боевиков в Центральную Азию из Ирака и Сирии.

В противоположность этому, команда Трампа имеет узкую направленность на то, что он рассматривает, как угрозу со стороны исламистского террора. Тесные связи администрации Трампа с Россией также может быть стимулом для Центральной Азии. И президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даже затронул тему улучшений связей с Москвой во время поздравительного телефонного разговора с Трампом.

Западные экономические санкции против России косвенно повлияли на страны Центральной Азии и спровоцировали финансовый кризис в регионе. Помимо того, что Россия является важным торговым партнером и инвестором в Центральной Азии, она также является основным пунктом назначения для трудовых мигрантов из региона, чьи потоки денежных переводов уменьшились за счет экономического спада в России.

Но Трамп до сих пор остается неизвестным для центральноазиатских лидеров, которые - как и многие американцы - не уверены, в какой степени риторика президента будет приведена в действие, отмечает Foreign Policy.

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