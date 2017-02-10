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  10 февраля 2017
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Порезавший руку школьник из Актау рассказал об участии в игре "Синий кит" (видео)
CA-NEWS (KZ) - Шестиклассник из Актау, порезавший себе руку, рассказал об участии в игре "Синий кит", сообщают казахстанские сми.

Сейчас со школьником работает психолог. Выполняя первое задание куратора, он нанес себе около 70 порезов. По его словам, об опасной игре он узнал от знакомой. Подросток поясняет, что доходить до самого конца он не собирался. Скорее, им двигал интерес, узнать подробнее о том, что это за игра.

"Я решил попробовать сыграть и написал на "стене" в социальной сети "ВКонтакте": "Синий кит", "Я в игре", "Жду инструкцию". Ждал около трех дней, но мне никто не написал. Через неделю ответ получил мой друг, и я еще раз написал, на этот раз уже его "куратору". Потом мне дали первое задание - порезать руку и написать буквы и цифры", - рассказывает подросток.

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