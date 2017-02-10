Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новыми проектами в Сурхандарье

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля ознакомился с деятельностью агрофирмы “Gold Agro Fresh” в Термезском районе, сообщает Национальное информагентство.

Современная теплица агрофирмы “Gold Agro Fresh” - один из перспективных проектов по выращиванию и экспорту овощной продукции. Теплица предприятия стоимостью $35 миллионов позволит экспортировать продукцию на $30 миллионов в год и создать тысячу рабочих мест. В настоящее время в 15 блоках на 20 гектарах выращиваются пользующиеся большим спросом сорта помидоров, цветной капусты, броколли, рукколы и мяты. После запуска всех 70 блоков площадь теплицы составит более 100 гектаров. Кроме того, на 434 гектарах намечено посадить сезонные культуры, с них экспортировать продукцию на 23 миллиона долларов, обеспечить работой 2100 человек, а в будущем разбить интенсивный сад на 100 гектарах.

Президент отметил необходимость расширения видов выращиваемой здесь продукции, налаживания выращивания граната на пяти тысячах гектарах, лимона - на пяти тысячах гектарах, посредством этого - увеличить доходы населения.

Глава государства здесь же ознакомился с перспективными проектами в таких отраслях, как плодоовощеводство, птицеводство, животноводство.

Президент страны дал указания по повышению эффективности проводимой работы, севу и переработке нетрадиционных, пользующихся большим спросом видов фруктов и овощей, расширению экспорта.

Мирзиёев ознакомился с рядом других проектов, как современный животноводческий комплекс, где будут содержаться две тысячи голов крупного рогатого скота, птицеводческий комплекс стоимостью $5,5 миллиона, где предусматривается заготовка в год 59,1 миллиона штук яиц, 198 тонн диетического мяса, выведение 1,4 миллиона цыплят, создание 100 рабочих мест.

Глава государства посетил мавзолей Хакима ат-Термизи, где ознакомился с проводимой работой по реконструкции и благоустройству.