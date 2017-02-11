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  11 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Алматы разоблачил куратора группы "Синий кит"
CA-NEWS (KZ) - Основатель "Совета общественной безопасности" Алматы Ислам Угушев рассказал на своей странице в Facebook,как ему удалось разоблачить одного из кураторов группы "Синий кит", которая вовлекает подростков в смертельные игры.

Активист отметил, что данный пост наглядно показывает, что большая часть распространителей вредоносных групп - малолетки, которых совсем не воспитывали родители.

"Данная история произошла 09.02.2017. Все началось с того, что на глаза сотрудников С.О.Б. попала очередная вредоносная группа - Синий Кит. Ну мы естественно решили ее заблокировать и параллельно выявить создателей группы. Долго ждать не пришлось, с нами тут же связался Администратор вредоносной группы и сразу же отправил список заданий. После чего началось самое интересное", - пишет Угушев.

синий кит_куратор

По словам алматинца, злоумышленника удалось вычислить по его странице в соцсети "ВКонтакте", где он оставил целую кучу подсказок - свой Skype, номер телефона, местоположение (город Семей) и так далее, вплоть до канала в YouTube. 

В конце концов на руках у активистов "появились неопровержимые доказательства" того, что пользователь настоящий, и он распространяет задания опасной игры. Когда молодой человек понял, что его разоблачили, он удалился из социальной сети. Однако все данные по нему переданы в полицию Семея.

"Люди, вот вам явные доказательства того, что большинство людей, которые угрожают вашим родным условиями опасной игры, это всего лишь маленькие, туповатые и невоспитанные дети. Советуем просмотреть все сделанные скриншоты, так данная история будет понятнее. Из-за вот таких вот мелких выродков, целыми городами люди впадают в истерическую панику из-за ощущения опасности по отношению к своим нормальным детям", - пишет Ислам Угушев. 

В комментариях к сообщению Угушева другие пользователи Facebook отметили, что это может быть всего лишь один из кураторов группы, но основной "заказчик" находится на территориии Российской Федерации.



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