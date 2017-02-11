РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов выбросились на берег (видео)
CA-NEWS (CA) - В Новой Зеландии еще около 200 черных дельфинов-гринд выбросились на сушу в районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает Radio New Zealand.

Сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл подтвердил данную информацию. По его словам, стаю китообразных могла напугать акула. «На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы — не очень большие, довольно маленькие, но свежие», — уточнил он.

На берегу работают несколько сотен волонтеров. Кроме того, около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.

Напомним, в ночь на 10 февраля на побережье залива Голден, который находится в 11 километрах от мыса Фэруэлл, выбросились порядка 400 гринд. Как сообщалось, большинство из них, до 300 особей, были уже мертвы.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
советник председателя Национального банка КР
Айдаркулов Мелис Калданбекович
эксперт отдела информационной политики Аппарата Президента КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×