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  11 февраля 2017
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Шесть китайских чиновников уснули на совещании по борьбе с ленью

CA-NEWS (CA) - Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на совещании, посвященном способам мотивации медлительных и ленивых государственных служащих, сообщает портал Ecns.cn.

Как сообщается, инцидент произошел в округе Сянъян. Один из спящих мужчин, согласно информации, занимает пост заместителя секретаря Коммунистической партии Китая в бюро городского планирования. Другой служит заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан.

Собеседник агентства отметил,что причины такого поведения чиновников выяснятся. "Возможно, зал заседаний был слишком комфортабельным", - отметил собеседник.

Провинившиеся чиновники, как решило дисциплинарное бюро местного отделения Коммунистической партии, должны публично принести извинения и направить в горком письма с самокритикой.

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