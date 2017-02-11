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  11 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон и Дональд Трамп обменялись поздравительными телеграммами
CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана и США Эмомали Рахмон и Дональд Трамп обменились сегодня поздравительными телеграммами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба президента РТ.

В поздравительной телеграмме Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистана считает США, которые одними из первых признали суверенитет нашей страны, своим важным партнером на международной арене.

«Мы удовлетворены процессом развития и укрепления дружественных связей, широким сотрудничеством между нашими странами, которое сегодня охватывает различные сферы, представляющие взаимный интерес, в том числе политическую, экономическую, гуманитарную, социальную, военную сферы и область безопасности, смотрим с оптимизмом на их будущее», - говорится в тексте телеграммы.

Эмомали Рахмон также подчеркнул, что Таджикистан и впредь готов осуществлять практические инициативы по неуклонному развитию отношений между странами, обогащению их содержания.

В своей телеграмме в адрес президента Таджикистана Дональд Трамп также поздравил Эмомали Рахмона и весь таджикский народ с 25-й годовщиной независимости.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают независимость и целостность Таджикистана, его сопредельных государств, а также усилия Таджикистана по процветанию и объединению Центральной Азии. В текущем году Таджикистан и США также отмечают 25-ю годовщину тесного двустороннего сотрудничества.

С началом работы своей администрации, надеюсь на взаимоуважение и верность продвижению общих целей в сфере региональной безопасности и стабильности», - говорится в поздравительной телеграмме президента США.

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