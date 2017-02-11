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  11 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана поздравил президента Туркменистана с введением Международного дня нейтралитета
CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с сердечными поздравлениями по случаю принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Как отмечается в послании, «это решение, без всякого преувеличения, стало событием исторической значимости. Единогласная поддержка всеми членами мирового сообщества выдвинутой лично Вами инициативы наглядно свидетельствует о высоком авторитете Туркменистана на международной арене, всеобщем признании Ваших заслуг и вклада в дело обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития нашего обширного региона», сообщает anons.uz.

Глава нашего государства подчеркнул, что в Узбекистане особо дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Туркменистаном. «Наши страны выступают с общих или схожих позиций по актуальным вопросам международной политики и региональной безопасности», - говорится в послании.

Шавкат Мирзиёев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

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