Асад назвал переговоры по Сирии в Астане эффективными

"Впервые сегодня озвучено, что президент Сирии поддерживает переговоры в Астане, называет их эффективными и выгодными", — цитирует РИА Новости Саблина.



По его словам, "эта эффективность и выгода проявляется уже сегодня, на территории Сирии и способствует вопросу примирения". Депутат Госдумы Сергей Гаврилов также отметил, что Асад поддержал усилия России по Астане и сказал, что заинтересован в том, чтобы вернуть в Астану всех национально ориентированных представителей вооруженной оппозиции. По его словам, для этого расширяется процесс примирения и действует амнистия в САР.

Переговоры по сирийскому урегулированию состоялись в Астане 23-24 января. В них приняли участие представители делегаций правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также Ирана, России и Турции.

Впервые стороны конфликта сели за стол переговоров в Астане. В ходе встречи страны-гаранты Иран, Россия и Турция договорились о трехстороннем механизме контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию обсуждаются на встречах оперативной группы в Астане.

В ходе первого заседания совместной группы в Астане 6 февраля делегации России, Турции, Ирана, а также представители ООН обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращение любых провокаций и определение всех модальностей режима. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа. Делегации подтвердили готовность к продолжению взаимодействия в интересах полного выполнения прекращения режима боевых действий в Сирии.

- Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что поддерживает переговоры в Астане, называет их эффективными и выгодными, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин после встречи с президентом САР.

Следующая встреча по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане в середине февраля.