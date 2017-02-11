Скончалась известная узбекская телеведущая
- Узбекистан, общество
- 13:55, 11 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане скончалась известная телеведущая и диктор Насиба Максудова, сообщает darakchi.uz. В апреле этого года ей бы исполнилось 69 лет.
В январе звезда телеэкрана попала в больницу в результате инсульта. Позже ее состояние нормализовалось. Однако 8 февраля у Максудовой случился сердечный приступ, который стал для нее фатальным. В тот же день она ушла из жизни.
Насиба Максудова посвятила узбекскому телевидению 55 лет. Была награждена медалью "Шухрат" и являлась лауреатом премии "Олтин калам". В последние годы она работала на телеканале "MY5", была автором и ведущей передачи "Дийдор ширин". К 8 марта она планировала подготовить праздничный выпуск своей передачи.
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