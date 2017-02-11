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  11 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Американские исследователи подтвердили подлинность части «российского» компромата на Трампа

CA-NEWS (CA) - Телеканал CNN заявил в пятницу со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и разведке, что спецслужбы США частично подтвердили содержание скандального доклада о президенте США Дональде Трампе.

Как сообщает телеканал, источники подтверждают, что переговоры с российскими чиновниками и некими частными лицами происходили неоднократно.  CNN отмечает также, что данные этого доклада были известны экс-президенту США Бараку Обаме еще до инагурации Дональда Трампа.

По данным телеканала, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе. По утверждению CNN, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. При этом неназванные россияне якобы "участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу", утверждают источники. По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на Трампа, как утверждается в докладе.

CNN не приводит никаких имен источников и фигурантов доклада, а также каких-либо доказательств информации.

Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Дональда Трампа.

Wall Street Journal позже  написал, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".


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