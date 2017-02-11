Узбекистан примет участие в «Экспо-2017» в Астане

- збекистан примет участие в Международной специализированной выставке «Экспо-2017», которая в этом году пройдет в Астане (Казахстан). Об этом сообщила НВК «Узэкспомарказ»(Узэкспоцентр).

По данным компании, 13 февраля в Ташкенте пройдет официальная церемония подписания договора по участию Узбекистана в «Экспо-2017».

Напомним, что «Экспо-2017» пройдет с 10 июня по 10 сентября в Астане. Заявку на участие уже подали свыше 100 стран. Ожидается, что ее посетят от 2 до 3 млн. человек, пишет Uzdaily.