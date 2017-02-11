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  11 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В США начали депортацию нелегальных мигрантов
CA-NEWS (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа с 6 февраля начала «волну» депортации нелегальных мигрантов по всей стране, пишет Tne Wall Street Journalсо ссылкой на службу иммиграции и контроля.

Как сообщается, власти приняли решение начать серию депортаций на фоне приостановления указа об ужесточении миграционной политики. Газета подчеркнула, что постановление суда Сиэтла не запрещает высылать из страны тех мигрантов, которые проживают в США нелегально. WSJ добавила, что это дало Трампу возможность частично выполнить свое обещание «подавить миграционное сопротивление».

По данным иммиграционной службы, сотни людей были задержаны в Атланте, Остине, Техасе, Шарлотте, Северной Каролине и по всей Южной Калифорнии.

Издание отмечает, что вероятнее всего, большая часть задержанных будет депортирована. Говоря о цифрах, газета подчеркнула, что, например, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 6 по 10 февраля задержали 160 человек.

Указ об ужесточении миграционной политики был подписан 28 января. Трамп распорядился запретить на 90 дней въезд жителям семи стран, где основной религией является ислам, а на 120 дней ограничить прием беженцев. Трамп пояснял, что это делается для обеспечения безопасности страны.

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