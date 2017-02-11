КНБ Казахстана пресекла деятельность двух радикальных групп

- Комитетом национальной безопасности (КНБ) совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций, сообщает пресс-служба КНБ.

Уточняется, что нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Следственные действия продолжаются.