Уроженец Узбекистана арестован за исполнение теракта в ночном клубе Стамбула

- Исполнитель теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле, уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов арестован решением районного суда в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова и направил дело в суд. Машарипов признан виновным в "попытке свержения конституционного строя", "участии в деятельности террористической организации", "преднамеренном убийстве более одного лица".

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Ранее сообщалось, что он не сожалеет о своем нападении и готов совершить его снова. По словам арестованного, приказ о нападении на ночной клуб он получил по смартфону от "эмира" ИГ из сирийской Ракки. Вместе с Машариповым были задержаны три женщины и один мужчина.