Уроженец Узбекистана арестован за исполнение теракта в ночном клубе Стамбула

- Узбекистан, общество
- 10:24, 12 февраля 2017
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Отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула ранее завершил расследование дела Машарипова и направил дело в суд. Машарипов признан виновным в "попытке свержения конституционного строя", "участии в деятельности террористической организации", "преднамеренном убийстве более одного лица".
Напомним, нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.
Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле. Ранее сообщалось, что он не сожалеет о своем нападении и готов совершить его снова. По словам арестованного, приказ о нападении на ночной клуб он получил по смартфону от "эмира" ИГ из сирийской Ракки. Вместе с Машариповым были задержаны три женщины и один мужчина.