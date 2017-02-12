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  12 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Явка на выборах президента Туркмении превысила 25% за два часа голосования

CA-NEWS (TM) - На выборах президента Туркмении в воскресенье к 09:00 по местному времени (10:00 по времени Бишкека) проголосовало 25,5% избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком страны.

Голосование началось в 07:00 (8.00 по времени Бишкека) и продлится до 19:00 (20:00 по времени Бишкека).

Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при туркменских дипмиссиях за рубежом.

В списки избирателей внесены 3 миллиона 223 тысячи 455 человек. Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.



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