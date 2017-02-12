Берик Имашев обсудил в Ашхабаде особенности избирательной кампании в Туркменистане

- В Ашхабаде в рамках международного наблюдения за выборами президента Туркменистана состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берика Имашева с главой Центральной комиссии Туркменистана по проведению выборов и референдумов Гулмурадом Мурадовым, сообщает Tengrinews.kz.

"В ходе встречи обсуждались практические аспекты проведения выборов президента Туркменистана, ход и особенности кампании, работа избирательных органов, а также меры, предпринимаемые ими для обеспечения прозрачности избирательного процесса и его соответствия нормам национального избирательного законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Глава Центризбиркома РК отметил, что между центральными избирательными органами Туркменистана и Казахстана установились тесные партнерские отношения, которые позволяют эффективно сотрудничать по многим направлениям: "Мы обмениваемся группами наблюдателей на выборах, а в рамках работы по совершенствованию избирательных систем изучаем опыт и практику организации и проведения выборов, накопленные в наших странах".

Кроме того, Имашев в рамках рабочего визита встретился с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Глава казахстанского Центризбиркома пожелал туркменской стороне успешного проведения предстоящих президентских выборов, которые, по его мнению, станут очередным этапом на пути дальнейшего демократического развития государства.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.



