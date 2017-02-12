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  12 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов проголосовал на выборах президента Туркмении

CA-NEWS (TM) - Кандидат в президенты Туркменистана, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своей семьей рано утром в воскресенье проголосовал на президентских выборах, сообщает Туркменское телевидение.

Вместе с президентом на избирательный участок №48, расположенный в ашхабадской школе №68 имени Аннанияза Артыка, приехали родители президента Мяликгулы и Огулабат Бердымухамедовы, а также сын и внук главы государства.

После голосования Бердымухзамедов, обращаясь к собравшимся на избирательном участке, сказал, что выборы главы государства — это знаменательное событие в жизни туркменского государства и всего туркменского народа.

"Весь наш народ принимает участие в принятии судьбоносного решения. Миллионы людей, пользуясь своим конституционным правом, выражают свою волю. Они чувствуют свою великую ответственность перед будущим и голосуют за достойного кандидата на высший государственный пост на предстоящие семь лет", — сказал Бердымухамедов.

Местное ТВ сообщает, что на президентских выборах рано утром проголосовали и другие кандидаты на высший государственный пост в Туркменистане.

Всего в президентских выборах участвуют девять кандидатов, в соответствии с законом, предложенных тремя политическими партиями страны и инициативными группами граждан.

Голосование началось в 07.00 (08.00 по времени Бишкека) и продлится до 19.00 (20.00 по времени Бишкека). На 09.00 (10.00 по времени Бишкека) по стране проголосовало 25,5% процентов избирателей.

 

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