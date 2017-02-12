На выборах президента Туркменистана проголосовало более 62% избирателей

CA-NEWS (TM) - Явка избирателей на выборах президента Туркменистана на 12:00 по местному времени (13:00 по времени Бишкека) составила 62,61%, сообщает Туркменское телевидение.

Выборы туркменского президента проходят очень активно, в праздничной атмосфере. Избирательные участки в Ашхабаде нарядно убраны, играет музыка, организована выездная торговля кондитерской продукцией и прохладительными напитками.

Уже через пять часов после начала выборов по стране проголосовало 62,61% избирателей. Голосование началось в 07:00 (06:00 по времени Бишкека) и продлится до 19:00 (20:00 по времени Бишкека).

Так как законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает РИА Новости.

Всего на главный государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.