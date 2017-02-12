Бедные становятся беднее: новое исследование французского экономиста Пикетти

CA-NEWS (KZ) - В начале февраля группа экономистов, среди которых — автор нашумевшей книги «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти, опубликовала новую работу о неравенстве. Они смогли на новых данных подтвердить давний тезис Пикетти: мировой экономический рост далеко не во всех странах приводит к тому, что все люди начинают жить лучше. Часто бывает так, что доходы наиболее богатых слоев населения растут гораздо быстрее, чем у тех, кто зарабатывает не так много, а у бедных доходы могут даже падать. «Медуза» рассказывает, что написано в работе, и объясняет, почему это важно.

Кто такой Тома Пикетти?

Французский экономист стал мировой знаменитостью после публикации книги «Капитал в XXI веке», которая вышла на французском в 2013 году, а на английском — в 2014-м. Она не только стала бестселлером, но и сделала неравенство одной из самых обсуждаемых тем в мировой прессе и экономической науке. Пикетти на большом массиве данных показал, что во многих странах богатые становятся богаче быстрее, чем бедные, — и неравенство в мире не только не сокращается, но и растет.

Пикетти считает это большой проблемой и угрозой для общего благосостояния: богатея, самые обеспеченные слои населения не вкладывают деньги в производство, а живут на рентный доход. Следовательно, считает Пикетти, нужны механизмы распределения денег от богатых к менее богатым — например, прогрессивный налог или налог на роскошь.

В такой точке зрения на экономику нет ничего нового, но «Капитал в XXI веке» сумел вовлечь в дискуссию о неравенстве огромное количество людей. Разумеется, тезисам Пикетти оппонируют сторонники максимальной свободы рынков: они считают, что проблема экономического неравенства сильно преувеличена (в «Капитале XXI века» четкого ответа на вопрос, чем неравенство само по себе плохо, нет, а к тому, как в книге представлена статистика, есть ряд вопросов) и что заботиться надо не о перераспределении доходов, а о росте ВВП: со всем остальным рынок справится лучше чиновников.

О чем новая статья Пикетти?

Тут необходимо сделать предуведомление: уже много лет Пикетти и другие экономисты собирают базу данных World Wealth & Income (Мировое богатство и доход). Сначала она была посвящена лишь исследованию неравенства во Франции, Великобритании и США, но потом включила в себя и на другие страны — сейчас в ней есть статистика по почти 30 государствам (по России — нет) за последние сто лет, а иногда и за более продолжительный период времени.

Заполнение базы данных позволяет получать новые данные для обобщений. Как раз им и посвящена работа группы экономистов: «Динамика мирового неравенства: новые данные WID.world», опубликованная в феврале 2017 года в США.

Самое интересное в короткой работе — графики. Один из них посвящен доходам не самых богатых слоев населения (как большинство графиков в работах Пикетти), а, напротив, доходам самых бедных.

Из него видно, что доля 50% наименее обеспеченных американцев в общем доходе жителей страны резко уменьшилась в последние десятилетия. То же самое происходит в Китае, где индустриализация и рост экономики привели к существенному имущественному расслоению среди населения.

В самом конце работы приводятся следующие цифры. В США доходы населения (разумеется, с поправкой на инфляцию) за 1978–2015 годы выросли на 59%. При этом у 10 процентов самых богатых американцев этот показатель вырос на 115%, а у 50 процентов самых бедных — упал на 1%. Если дробить дальше, результаты еще более поразительные — получится, что 1% самых богатых американцев доходы выросли на 198%, у 0,1% — на 321%, а у 0,001% — на 685%.

Новую работу уже заметили в США, хотя MarketWatch и отмечает, что статья пока не рецензировалась — следовательно, корректность данных еще надо проверять.