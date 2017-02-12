8 человек, включая семимесячного ребенка, спасены на трассе в Карагандинской области

- Восемь человек, среди которых двое детей, спасены полицейскими батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД Карагандинской области, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области.

При несении службы на участке трассы "Алматы - Екатеринбург" полицейские областного батальона дорожно-патрульной полиции у 973 километра заметили застрявшие на заснеженной дороге три автомашины.

Водители автомашин отправились в путь несмотря на то, что видимость была нулевой, дул сильный ветер и резко понизилась температура.

Автовладельцы обратились к полицейским с просьбой помочь им выбраться из снежного плена. Водители просили помочь не себе, а пассажирам, среди которых были совсем маленькие дети.

Два экипажа подключились к спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации. Вытолкав машины из сугробов, инспекторы областного батальона - старшины полиции Кусаинов, Медетов, старший сержант полиции Кабыкенов и старший лейтенант полиции Сеитов - эвакуировали людей в Караганду. Стоит отметить, что среди восьми спасенных - двое детей, самому младшему пассажиру исполнилось семь месяцев, второму ребенку - пять лет.

Водители застрявших автомашин написали благодарственные письма на имя начальника местной полицейской службы области полковника полиции Жакаева.