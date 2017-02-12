Явка на выборах президента Туркменистана составила 74% за полдня голосования

CA-NEWS (TM) - На выборах президента Туркменистана к 13:00 по местному времени (14:00 по времени Бишкека) проголосовали 74,52% избирателей, сообщает Центризбирком республики.

На 2587 избирательных участков, 39 из которых открыты при туркменских дипмиссиях за рубежом, к 13:00 (14:00 по времени Бишкека) пришли 2 миллиона 406 тысяч 253 избирателя. Всего в список избирателей внесены 3 миллиона 228 тысяч 866 человек.

Выборы президента Туркменистана начались в 07:00 (08:00 по времени Бишкека) и продлятся до 19:00 (20:00 по времени Бишкека). Избранным президентом будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, Центризбирком не позднее, чем на седьмой день после выборов, подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты. Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает РИА Новости.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет, также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.