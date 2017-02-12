В Париже активисты жгут машины, протестуя против полицейского насилия

CA-NEWS (CA) - В пригороде Парижа Бобиньи мирные протесты против полицейского произвола обернулись массовыми беспорядками. Поводом для акции послужило избиение и изнасилование сотрудниками правоохранительных органов молодого человека во время проверки документов, сообщает RT.

В парижском пригороде Бобиньи активисты уже несколько дней подряд устраивают демонстрации против полицейского произвола, требуя наказать виновных в изнасиловании молодого человека по имени Тео стражами порядка. Инцидент, произошедший 2 февраля, спровоцировал массовые протесты, которые обернулись погромами. Митингующие под лозунгом «Справедливость для Тео» начали жечь машины и возводить баррикады.

В акции принимают участие несколько сотен человек. По словам организаторов, координация митинга осуществляется через социальные сети.

«Мы решили организовать этот сбор. Объявление о нём разместили в Twitter, Facebook и Snapchat. Оно наделало шуму. Это показывает, как много людей не в силах больше терпеть подобные ситуации», — заявил France Bleu Paris один из организаторов.

По словам представителей префектуры, в результате беспорядков оказались повреждены несколько автомобилей, в том числе и машина телеканала RTL.

Инцидент с Тео произошёл в начале февраля в парижском пригороде Ольне-су-Буа. Четверо полицейских остановили молодого человека для проверки документов. При этом стражи порядка сбили Тео с ног, подвергли его сексуальному насилию, а затем отвезли в участок. Только там один из правоохранителей обратил внимание на травмы Тео и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

Четверо правоохранителей, участвовавших в избиении молодого человека, были арестованы. Им предъявлены обвинения. По словам главы МВД Брюно Ле Ру, в отношении полицейских будет проведено тщательное расследование. Вместе с тем стражи порядка отрицают факт превышения полномочий, заявляя, что Тео вёл себя агрессивно.

Полицейский произвол всколыхнул недовольство французских активистов, которые устроили акции в Тулузе и Париже. Своё возмущение в социальных сетях высказывали и звёзды.

«Несправедливость где-либо является угрозой справедливости повсюду», — процитировал Мартина Лютера Кинга актёр Омар Си.

1 INJUSTICE COMMISE QUELQUE PART EST UNE MENACE PR LA JUSTICE DS LE MONDE ENTIER (Martin Luther King Jr) #JusticePourTheo #JusticePourTous pic.twitter.com/Q2I456bN5Z — Omar Sy (@OmarSy) 8 февраля 2017 г.

Другой французский актёр Венсан Кассель назвал произошедшее «национальным позором».

В связи с общественным резонансом пострадавшего в больнице навестил президент Франции Франсуа Олланд, таким образом выразив поддержку Тео.

Théo a réagi avec dignité et responsabilité. La justice a été saisie, il faut lui faire confiance. Elle ira jusqu'au bout. pic.twitter.com/YRlpdFXII6 — François Hollande (@fhollande) 7 февраля 2017 г.

«Справедливость будет восстановлена. Мы должны верить в неё», — позднее написал Олланд в Twitter.



