В Туркменистане на выборах президента проголосовали свыше 86% избирателей

CA-NEWS (TM) - Явка избирателей на выборах президента Туркменистане на 15:00 по местному времени (16:00 по времени Бишкека) составила 86,93%, сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане

На высший государственный пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом, сообщает РИА Новости.

Избранным президентом Туркменистана будет объявлен кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет, также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.